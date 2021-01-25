Anadolu Efes'in Euroleague'de konuğu Kızılyıldız! Avrupa'da 708. maç...

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor. Ligde 7 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Kızılyıldız mts ise averajla 16. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 75-64'lük skorla kazanmıştı.

- Avrupa'da 708. maçına çıkacak



Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 708. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 707 karşılaşmada 399 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 460. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 459 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

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