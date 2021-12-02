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Anadolu Efes'in Euroleague'de konuğu Barcelona

#Euroleague#Anadolu Efes#Barcelona
Anadolu Efesin Euroleaguede konuğu Barcelona

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 13. haftasında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi Barcelona ile mücadele edecek. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi olan Efes, Barça'yı mağlup edip üst sıralara çıkmak istiyor.

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THY Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30'da evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Ligde Anadolu Efes 6 galibiyet, 6 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Barça ise 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Ligde geçen hafta Efes deplasmanda Fenerbahçe'yi, Barcelona da sahasında Zalgiris Kaunas'ı mağlup etmeyi başardı.

Euroleague'de son olarak Rus temsilcisi Zenit'e mağlup olan Efes daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada mağlup olmadı. Lacivert-beyazlılar sırasıyla ALBA Berlin, Olympiakos, Monaco ve Fenerbahçe'yi yendi.

25. randevu

Anadolu Efes ile Barcelona, THY Euroleague'de bugüne kadar 24 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes parkeden 12 kez galip ayrılırken, Barça da rakibini 12 mağlup etti. İki takım son olarak geçtiğimiz sezon Euroleague finalinde karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar Barcelona'yı 86-81'lik skorla yenerek kupanın sahibi olmuştu.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de bu sezon Anadolu Efes 82.3 sayı, 33.4 ribaund ve 17.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Barcelona ise 82.3 sayı, 35.6 ribaund ve 18.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 15.7 sayı ortalaması oynayarak takımını sırtlıyor. Barça'da ise Nikola Mirotic 16.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

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Mücadeleyi Luigi Lamonica, Ilija Belosevic ve Mehdi Difallah hakem üçlüsü yönetecek.

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#Euroleague#Anadolu Efes#Barcelona

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