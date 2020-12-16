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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in Euroleague'de konuğu AX Armani Exchange Milan!

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Anadolu Efes'in Euroleague'de konuğu AX Armani Exchange Milan!
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

CSKA Moskov 100-65 Anadolu Efes (Maç sonucu)
CSKA Moskov 100-65 Anadolu Efes (Maç sonucu)

Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.

 

Anadolu Efesin Euroleaguede konuğu AX Armani Exchange Milan

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