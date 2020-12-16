Anadolu Efes'in Euroleague'de konuğu AX Armani Exchange Milan!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.

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