AA
Son Güncelleme:
Anadolu Efes'in Euroleague'de konuğu AX Armani Exchange Milan!
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.
Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle