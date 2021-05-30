Anadolu Efes'in Euroleague finali CANLI YAYINLA Misli.com'da! Barcelona'ya verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BARCELONA

- Çok ciddi bir bütçeyle 2 sezondur Euroleague'de zirveyi hedefleyen Barcelona, normal sezonda transferin son günlerinde Pau Gasol'u da kadrosuna katarak iddiasının altını daha güçlü çizmişti.

- 20 yıl sonra eski takımına dönen Gasol de takımla birlikte 6 maçta sahaya çıktı, toplam 31 sayı atıp 14 ribaunt aldı, 20 defa üçlük denedi.

- Final-Four ilk maçında Olimpia Milano karşısında devreyi 51-42 önde geçen Barcelona, son periyoda ise 71-67 geride girip Cory Higgins'in son saniyede bulduğu basketle adını finale yazdırdı.

- Gasol ve Higgins dışında Nikola Mirotic ve Nick Calathes öne çıkan diğer isimler...

- Play-off ilk turunda Zenit karşısında tutuk gözüken Mirotic, Olimpia Milano karşısında attığı 21 sayıyla kendini belli etmişti.

- Calathes de "17 sayı - 6 asist - 4 ribaunt" ilerlerken sağ ayak bileğini burkmuştu. Başantrenör Sarunas Jasikevicius; "Calathes'in durumu iyi, maç saati tekrar bakacağız. Oynamasını bekliyorum..." dedi.

ANADOLU EFES

- Temsilcimiz Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon "kusursuza yakın" ilerlerken pandemi nedeniyle Euroleague yarıda kalınca, bu sezona "Yarım kalan hikayeyi tamamlama" olarak baktı.

- Normal sezon MVP'si Vasilije Micic önderliğinde, Shane Larkin'in kenardan gelip patlayıcılığını konuşturduğu Efes'te, milli pivot Sertaç Şanlı'yı da es geçmemek lazım...

- 14 Ocak 2021'deki Khimki maçıyla başlayan çıkış, play-off ilk maçında Real Madrid'e ve Final-Four ilk maçında CSKA Moskova'ya karşı bile gümbür gümbür kendini hissettirdi. 19 sayısının yanına 8 ribaunt ve 3 blok ekleyen Sertaç, finalde de kilit oyuncularımızdan olacak.

- Micic, CSKA Moskova maçında 5 faulle kenara geldiğinde sorumluluk alan Rodrigue Beaubois ve başantrenör Ergin Ataman'ın; "Yarı finalde belki gününde değildi ama bizi şampiyonluğa götürecek isim olacağına inanıyorum..." dediği Larkin de kupaya uzanacak yolda en önemli oyuncularımızdan olacaklar...

- Anadolu Efes adına final karşılaşması öncesi tek handikap, son 3 Real Madrid maçında ve CSKA Moskova karşısında ciddi farklardan geri dönüşlere izin vermiş olması... Real Madrid ilk 2'sini kazandı, sonuncuda nefesi yetmedi; CSKA Moskova son topa hata yaptı...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona son 6 resmi maçında fire vermedi!

- Anadolu Efes son 9 resmi maçında fire vermedi!

- İki takımın normal sezonda oynadığı 2 maçı da temsilcimiz Anadolu Efes kazandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euroleague final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Anadolu Efes kazanır" oldu!

%29'luk kesim Ergin Ataman önderliğinde fırtına gibi esen temsilcimizi Barcelona karşısında favori olarak görüyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN'IN YORUMU...

Euroleague'de normal sezon lideri Barcelona ile ligin ikinci yarısından itibaren en iyi basketbolu oynayan takımı Anadolu Efes, şampiyonluk mücadelesine çıkıyor.

Barcelona bütçe olarak ligin en pahalı takımı. Higgins, Calathes, Mirotic, Davies gibi yıldızlarla hep favori onlardı ama güçlerini tam olarak sahaya yansıtamadılar.

Anadolu Efes yıllardır beraber oynayan, birbirini çok iyi tanıyan bir takım. Micic, Larkin, Beaubois ve Simon gibi skorer kısaları ile sonuca gidebiliyor. Sertaç, Dunston, Singleton gibi uzunları da formda ve konsantre.

Zor maç olacak ama Efes'in kazanmanın yolunu bulacağını düşünüyorum. MS2 tercihini öneriyorum.