Anadolu Efes'in Bayern Münih'e konuk olacağı maç canlı yayın ve Şampiyon Oranlar ile Misli'de

Haberin Devamı

Temsilcimiz Anadolu Efes ile Alman ekibi Bayern Münih arasındaki mücadele SAP Garden Arena'da oynanacak ve 22.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 28 maçta 14 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 11. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı müsabakaların 17'sini kazanan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan Bayern Münih ise 4. sırada yer aldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER



- Bayern Münih, Euroleague’de oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazandı.

- Bayern Münih’in Euroleague’deki son 4 maçının 3’ü İlk Yarı 43.5 Alt bitti.

- Bayern Münih'in Euroleague'de oynadığı son 6 maçın 4'ü 173.5 Üst bitti.

- Anadolu Efes, Euroleague'de oynadığı son 8 deplasman maçını da kaybetti.

- Anadolu Efes'in Euroleague'de deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ü 169.5 Üst bitti.

Haberin Devamı

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu karşılaşmaya oynayan Misli üyelerinin %37’sinin tercihi Bayern Münih galibiyetinden yana.



MİSLİ YAZARI BASKET GOLL’ÜN YORUMU

Play-In için Zalgiris, Real Madrid ve Baskonia ile kıyasıya bir rekabet yaşayan temsilcimiz son haftaların formda takımı Bayern'e konuk olacak. Son maçta savunması ile ön plana çıkan Kızıl Yıldız potasına 100 sayı bırakan Bayern yüksek skorlu sonuçlara imza atıyor. Anadolu Efes, bu tür tempolu oynayan takımlara karşı aynı tempoda cevap vermeyi seven bir takım. Almanya'da tempolu ve yüksek skorlu bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. 167.5 sayı baremi aşılır.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Bayern Münih'in galibiyetinin oranı 1.57 yerine 1.61 olarak gösterilirken temsilcimiz Anadolu Efes'in galibiyetinin oranı ise 1.78 yerine 1.83 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Anadolu Efes'te sezonu kapatan Salih Altuntaş dışında eksik bulunmazken ev sahibi Bayern Münih'te Oscar Da Silva diz sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Alman ekibinde diz sakatlığı bulunan Devin Booker'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Haberin Devamı

İLK MAÇI TEMSİLCİMİZ KAZANDI

İki takım arasında bu sezon oynanan ilk karşılaşmada Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'i 101-90 mağlup etmişti.

TEK MAÇTAN YATANLARA %10 MİSLİ PUAN HEDİYE

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…