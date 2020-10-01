MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAnadolu Efes'e yeni sponsor: Corendon Airlines
GeriBasketbol Anadolu Efes'e yeni sponsor: Corendon Airlines
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'e yeni sponsor: Corendon Airlines

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes'e yeni sponsor: Corendon Airlines
Abone Olgoogle-news

Anadolu Efes Kulübü, havacılık şirketi Corendon Airlines ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında firma, Anadolu Efes Kulübüne ulaşım gibi pek çok alanda destek verecek ve lacivert-beyazlı taraftarlar için kampanya, etkinlik ve organizasyonlar düzenleyecek. Ayrıca markanın logosu, Anadolu Efes'in forma ve şortlarında da yer alacak.

Açıklamada iş birliği anlaşmasıyla ilgili görüşlerine yer verilen Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Koronavirüs salgını döneminde spor ekosisteminde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Corendon Airlines ile gerçekleştirdiğimiz partnerlik anlaşmasının sadece kulübümüz için değil Türk basketbolu için çok büyük önem taşıdığını ve çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Çok saygın bir marka ile iş birliği yapmak kuşkusuz bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.



Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise anlaşmayla ilgili, "Ülkemizin adını dünyanın pek çok noktasında duyuran bir marka olarak kurulduğu günden bu yana ülkemize büyük gururlar yaşatan Anadolu Efes Kulübü ile iş birliği yaptığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Vereceğimiz destekle Anadolu Efes'e güç katacağımıza, kendilerinin başarı yürüyüşüne destek olacağımıza inanıyoruz. Tüm Anadolu Efes Spor Kulübü ailesine 2020-2021 sezonu için büyük başarılar diliyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Efese yeni sponsor: Corendon Airlines

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle