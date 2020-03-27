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Basketbol
Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

Anadolu Efes'e kötü haber! Larkin ve NBA...

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Anadolu Efes'e kötü haber! Larkin ve NBA...
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Anadolu Efes formasıyla EuroLeague'e damga vuran Shane Larkin'i önümüzdeki sezon kadroya katmak için birçok NBA takımının devreye girdiği belirtildi.

Anadolu Efes forması altında EuroLeague'e damga vuran Shane Larkin için ABD'den bir iddia ortaya atıldı.

Yahoo Sports'un NBA muhabirlerinden Keith Smith, yıldız oyuncunun NBA takımları için öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Attığı tweet ile bunu açıklayan Keith Smith, "NBA offseason ne zaman başlarsa takımların ciddi düzeyde ilgi göstermesi beklenen oyuncu Shane Larkin. Larkin'in bu yıl dominant bir sezon geçirdiği Anadolu Efes'ten 2020-21 sezonu için bir NBA çıkışı bulunuyor. Birçok takım onu kısmen bir ilk 5 oyuncusu veya yedek point guard olarak düşünüyor" ifadelerini kullandı. (Fanatik)

Bakan Kasapoğlu, Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdiGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk vatandaşlığına geçen basketbolcu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik kartını verdi.
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Anadolu Efese kötü haber Larkin ve NBA...

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