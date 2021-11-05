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Anadolu Efes Zenit maçı saat kaçta şifreli mi ve hangi kanalda? İşte Anadolu Efes Zenit maçı canlı yayın bilgis!

#Anadolu Efes Zenit Maçı#Anadolu Efes Zenit Maçı Hangi Kanalda
Anadolu Efes Zenit maçı saat kaçta şifreli mi ve hangi kanalda İşte Anadolu Efes Zenit maçı canlı yayın bilgis

Anadolu Efes Zenit maçı için geri sayım başladı. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek. Son maçında Zalgiris Kaunas'ı 94-60 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor. Zenit ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 8. sırada bulunuyor. Peki, Anadolu Efes Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 5 Kasım'da Zenit'i konuk edecek. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 7 maçta sadece iki galibiyet elde etti, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İşte, Anadolu Efes Zenit maçının ayrıntıları...

5 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, Bein Sports Haber kanalından takip edilebilecek.

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 34 sayı farklı 94-60 yenmişti.

 

 

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