Anadolu Efes Zenit maçı saat kaçta şifreli mi ve hangi kanalda? İşte Anadolu Efes Zenit maçı canlı yayın bilgis!

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 5 Kasım'da Zenit'i konuk edecek. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 7 maçta sadece iki galibiyet elde etti, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İşte, Anadolu Efes Zenit maçının ayrıntıları...

5 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, Bein Sports Haber kanalından takip edilebilecek.

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 34 sayı farklı 94-60 yenmişti.