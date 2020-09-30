THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta mücadelesinde yarın Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 687. maçına çıkacak.

Anadolu Efes Zenit EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 686 karşılaşmanın 388'ini kazandı, 298'inden ise mağlup ayrıldı.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 438 maçta ise 231 galibiyet, 207 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa kupalarındaki başarıları

Anadolu Efes, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Üç defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.

Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar, ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, 2018-2019'da ise THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

Avrupa'da kilometre taşları

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. sınavında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ve 600. randevusunda ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla mücadele etti.

En farklı galibiyetler

Avrupa kupalarında 686 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı galibiyetini 1989-1990 sezonunda Koraç Kupası birinci ön eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.

Sahadan 111-47 galip ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı fark ile mağlup etmeyi başardı.

Pandemi şartları belirlendi

Avrupa Ligi yönetimi, pandemi koşullarından dolayı Sağlık ve Güvenlik Protokolü açıkladı.

Belirlenen protokolde öne çıkan maddeler şöyle:

- Hakemler, oyuncular ve teknik heyet karşılaşmalardan üç gün önce Kovid-19 testine girecek.

- Ülkelerin yerel kısıtlamalar getirmesi durumunda söz konusu ülkede oynanacak karşılaşma ertelenebilir ya da gerek duyulursa tarafsız sahaya alınabilir. Bir karşılaşma en fazla 3 kez ertelenebilir.

- Bir karşılaşmanın yeniden oynanması için uygun tarihin olmaması veya karşılaşma için maksimum ertelenme sayısına ulaşılması durumunda, yerel kısıtlamalar getiren ülkenin takımı 20-0 hükmen yenik sayılacak.

- Bir takım, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle maç kadrosuna 8 basketbolcu alamazsa hükmen 20-0 yenilecek.

- Pandemi nedeniyle sezon herhangi bir dönemde askıya alınırsa, bir sonraki tura geçilmesi geçerli sıralama kabul edilecek. Takımlar arasında maç eksikliği varsa o karşılaşmalar tamamlanacak.

11 takım seyircisiz oynayacak

THY Avrupa Ligi'nde Kovid-19 salgını nedeniyle şu an için 11 takım maçlarını seyircisiz oynayacak.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Barcelona, Real Madrid, Baskonia (İspanya), ALBA Berlin, Bayern Münih (Almanya), Olympiakos, Panathinaikos OPAP (Yunanistan), Maccabi Playtika (İsrail) ve Kızılyıldız mts (Sırbistan) iç saha maçlarına seyirci alamayacak.

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya), CSKA Moskova, Khimki, Zenit (Rusya), ASVEL (Fransa), Valencia (İspanya), Zalgiris (Litvanya) takımları ise pandemi kuralları dahilinde geçerli olmak üzere sınırlı sayıda taraftarı maça alabilecek.

Lig tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen en büyük kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi ismiyle oynandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002'den itibaren Avrupa Ligi yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başladı.

Format

THY Avrupa Ligi, geçen sezon olduğu gibi yine 18 takımla oynanacak.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak organizasyonda, 34 haftalık normal sezonda ilk 8'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasına göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek.

Ligde normal sezon yarın başlayacak ve 13 Nisan 2021'de bitirilmeye çalışılacak. Play-off serilerinin ise 5 Mayıs'a kadar bitilmesi planlanıyor. Dörtlü Final ise Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs 2021'de yapılacak.

Türkiye'yi yine iki takım temsil edecek

Türkiye, bu sezon iki takımla THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Sona eren son 5 sezonda Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in ayrılmasından sonra yeni bir yapılanmayla organizasyona başlayacak.

Pandemi nedeniye iptal edilen sezonu lider götüren ve şampiyonluğu en büyük adayı olarak gösterilen Anadolu Efes ise sezona yine iddialı başlayacak. Kadrosunu koruyan lacivert-beyazlılar, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

10 ülke takımı yer alıyor

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 ülkenin takımları mücadele edecek.

Avrupa Ligi'nde 4 takımla en fazla temsil edilen ülke İspanya olacak. İspanya'yı A lisansına sahip Real Madrid, Barcelona ve Baskonia'nın yanı sıra ULEB Avrupa Kupası'nın son sahibi Valencia, bu sezon Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Organizasyonda dört İspanyol takımının yanı sıra Rusya'dan üç (CSKA Moskova-Khimki-Zenit), Yunanistan (Olympiakos-Panathinaikos), Almanya (Bayern Münih-Alba Berlin) ve Türkiye'den ikişer, İtalya (AX Armani Exchange Olimpia Milan), Sırbistan (Kızılyıldız mts), İsrail (Maccabi Playtika), Litvanya (Zalgiris) ile Fransa'dan (ASVEL) birer takım mücadele edecek.

Şampiyon Almanya'da belli olacak

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, bu sezon Almanya'da yaşanacak.

Almanya'nın Köln kentinde yapılacak Dörtlü Final'de takımlar, 28-30 Mayıs'ta şampiyonluk mücadelesi verecek.

1988 yılında geçilen Dörtlü Final organizasyonuna Köln, ilk kez ev sahipliği yapacak. Köln, daha önce 1982'de İtalyan ekibi Squibb Cantu'nun Maccabi Tel Aviv'i 86-80 yenerek şampiyon olduğu final maçının ev sahipliğini üstlenmişti.

Dörtlü Final organizasyonu ise Almanya'da 5. kez düzenlenecek. Daha önce 1989 ve 1999'da Münih'te, 2009 ve 2016'da ise başkent Berlin'de Dörtlü Final yapılmıştı.