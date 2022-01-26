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Anadolu Efes, Zenit deplasmanında! Euroleague'de 500. maç...

#Euroleague#Anadolu Efes#Zenit
Anadolu Efes, Zenit deplasmanında Euroleaguede 500. maç...

Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 23. haftasında yarın deplasmanda Rus temsilcisi Zenit Saint Petersburg ile karşı karşıya gelecek.

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THY Eurolegue'in 23. haftasında Anadolu Efes yarın deplasmanda TSİ 20.00'de Rus ekibi Zenit Saint Petersburg ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan haftalarda lacivert-beyazlılar 10 galibiyet, 10 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip ise 12 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

5. randevu

Anadolu Efes ile Zenit bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 1 kez parkeden galip ayrılırken, Rus temsilcisi ise 3 kez kazandı.

İki takım arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son mücadeleyi Zenit, 90-79'luk skorla kazandı.

Euroleague'de 500. maç

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 748. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 747 mücadelede 425 galibiyet ve 322 yenilgi aldı.

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Euroleague'de ise 499 karşılaşmaya çıkan Efes, 268 galibiyet ve 231 mağlubiyet yaşadı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes, 82.0 sayı, 33.2 ribaund ve 16.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Zenit ise 74.0 sayı, 34.5 ribaund ve 15.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Efes'te Micic 16.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Rus takımında ise Loyd 13.2 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.

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