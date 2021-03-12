Anadolu Efes Zalgris Kaunas basket maçı, potada önemli bir mücadeleye tanık edecek. THY Avrupa Ligi'nde iddialı takımlar arasında yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, yakın takibinde yer alan Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Peki, Anadolu Efes Zalgris Kaunas basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANADOLU EFES ZALGRİS KAUNAS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 30'uncu Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. 12 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek.

AVRUPA'DA 714. RANDEVU



Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 714. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 713 karşılaşmada 405 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 466. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 465 karşılaşmada 248 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.