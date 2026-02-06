Anadolu Efes, Zalgiris'i yıktı geçti: 92-82

Haberin Devamı

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de 8. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya istekli başlayan Anadolu Efes, Williams-Goss ile skor üreten Zalgiris karşısında dış atışlardan 7 isabet bulduğu ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.

Başa baş geçen ve iki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ikinci çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 47-45 üstün gitti.

Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 55-45. Wright ve Tubelis'in bulduğu basketlerle toparlanan Zalgiris, Lo'nun dış atıştan basket faul sonucu kazandırdığı sayılarla 26. dakikada skoru lehine çevirdi: 57-59. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler kaydeden lacivert-beyazlılara pota altını etkili kullanarak yanıt veren Litvanya temsilcisi, son çeyreğe 67-65 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta büyük bir çekişme yaşandı. Zalgiris, 32. dakikada 6 sayılık (65-71) üstünlük yakalamasına rağmen oyundan kopmayan ve 11-0'lık seri elde eden Anadolu Efes, 34. dakikada skoru 76-71'e getirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden art arda basketler bulan Litvanya ekibi, 37. dakikada yeniden öne geçti: 79-82. Son 3 dakika 8 saniyede Zalgiris'e sayı şansı tanımayarak 13-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 92-82 kazandı.