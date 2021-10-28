Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup edebilen lacivert-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor. İşte, Anadolu Efes-Zalgiris maçının ayrıntıları...
Anadolu Efes-Zalgiris maçı 29 Ekim Cuma günü yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, Bein Sports 3 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
SON MAÇTA MAĞLUBİYET
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'a 95-69 yenildi.
Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos OPAP ise 2. galibiyetini elde etti.
Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın 24. dakikasında hakemlerin verdiği ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.
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