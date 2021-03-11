Anadolu Efes Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları

Anadolu Efes, 12 Mart Cuma günü Zalgiris'i konuk edecek. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Anadolu Efes Zalgiris maçına dair ayrıntılar...

12 Mart Cuma akşamı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes-Zalgiris maçı saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber kanalında canlı yayınlanacak.

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde iyi başlayamadığı sezonda son 12 müsabakanın 10'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.

Zalgiris ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 714. RANDEVU

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 714. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 713 karşılaşmada 405 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 466. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 465 karşılaşmada 248 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.