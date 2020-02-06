Anadolu Efes Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek lider Anadolu Efes'in tek hedefi, sert ve tempolu bir oyunla galibiyete ulaşmak. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Anadolu Efes Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, normal sezonun 24. haftasında bu akşam sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Ligde çift maç haftasında Rusya'da CSKA Moskova'yı 82-80 yenen lacivert-beyazlılar, 20 galibiyetle zirvede yer alıyor. Anadolu Efes, ligde son 8 maçını da kazanmayı bildi. İşte, Anadolu Efes Zalgiris maçı hakkında ayrıntılar...
Anadolu Efes ile Zalgiris arasında oynanacak karşılaşma 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka BeIN Sports Haber kanalından canlı yayımlanacak.
Son haftaların çıkışa geçen takımı Zalgiris ise çift maç haftasına sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 94-69 yendi. Litvanya ekibi, son 3 maçını kazandı ve galibiyet sayısını 9'a çıkararak play-off umutlarını artırdı.
Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 74-68 kazanmıştı.
AVRUPA'DA 682. MAÇ
Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 682. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 681 müsabakada 384 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 433 maçın 227'sini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.
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