Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...

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ANADOLU EFES

Euroleague’de sezonun ilk çift maç haftası 13 Ekim – 16 Ekim tarihleri arasında oynanmaya devam ediyor.

Bu zorlu haftada ise Anadolu Efes, Alba Berlin karşısında rahat bir galibiyet alıp sezonun ilk Euroleague galibiyetine ulaşmıştı. Almanya deplasmanında Efes’in galibiyeti için bu kez sahneye çıkan isim ise Tibor Pleiss olmuştu.

Takımın skorer oyuncuları aksine Tibor Pleiss mücadelede gösterdiği 23 sayı, 6 ribaund ve 1 asistlik performans ile takımın yıldızı oldu.

ZALGIRIS KAUNAS

Bunun yanı sıra Efes’in bu akşam saat 20.00’da karşılaşacağı rakibi Zalgiris Kaunas da yaşadığı sorunlara rağmen müthiş bir performans sergilemeye devam ediyor.

Sezon başında takımın koçu Sarunas Jasikevicius takımdan ayrılmış ve onun yerini Martin Schiller doldurmuştu.

Euroelague’de aldıkları ilk galibiyet sonrasında kadroda Covid-19 vakaları belirlenmeye başladığı için kalan maçlarında eksik kadro ile mücadele eden Litvanya ekibi bu maçlardan da zaferle ayrılmasını bildi.

Son olarak deplasmanda Kızıl Yıldız’ı 69-75 mağlup eden Zalgiris’te öne çıkan isimler Lukas Lekavicius ve Joffrey Lauvergne oldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Temsilcimiz Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Euroleague arenasında Zalgiris Kaunas ile 2 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadeleler 68-74 ve 96-91’lik Anadolu Efes galibiyetleriyle sonuçlandı.

Zalgiris Kaunas’ın bu sezonki hiçbir Euroleague mücadelesine toplam 160 sayı barajı aşılmadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Euroleague karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcılarının şu ana kadar en çok tercih ettiği bahislerden biri de Anadolu Efes galibiyeti oldu.

%10’luk kesim temsilcimiz Anadolu Efes’in galibiyetini tercih etti.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?

Zalgiris Kaunas ilk üç maçını hem de deplasmanda kazanmayı başardı. Yeni coach Martin Schiller ile takım çabuk uyum sağladı. Anadolu Efes de ilk iki maçı kaybederek sezona başladı ama Alba Berlin deplasmanında kendine geldi. İyi bir oyundan sonra farklı galip geldiler. Zalgiris Kaunas tam kapasite ile olmasa da maçlarını seyircili oynuyor. Efes bu galibiyetle moral buldu. Bugün daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Tercihim 2.

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