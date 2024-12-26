Anadolu Efes zafer için Monaco karşısında, canlı yayın ve yüksek oranlar Misli'de!

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Anadolu Efes, THY EuroLeague'de 18. haftasında bugün deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşacak.

Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu sezon THY EuroLeague'de oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 7. sırada yer aldı.

Ligde 11 galibiyet ve 6 mağlubiyete sahip Monaco ise ikinci sırada bulunuyor.

CANLI YAYIN MİSLİ'DE

Anadolu Efes - Monaco maçı, yüksek oranların yer aldığı Misli'de canlı olarak yayınlanacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Monaco’nun bu sezon EuroLeague’deki iç saha maçlarında ortalama 176,56 sayı atıldı.

Anadolu Efes, EuroLeague’deki son 3 maçından galibiyetle ayrıldı.

Monaco, EuroLeague evinde oynadığı son 4 maçın 3’ünü kazandı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Monaco galibiyetine 1.30, uzatmaya gitme ihtimaline 10.30, Anadolu Efes zaferine ise 2.43 oran veriliyor.

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MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %14’ü ev sahibi ekibin galip geleceğini düşüyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 8. RANDEVU

Anadolu Efes ile Monaco, Avrupa Ligi'nde 8. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 7 maçta Monaco 4, Anadolu Efes 3 galibiyet aldı.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Monaco'da sakatlığı bulunan Alpha Diallo forma giyemeyecek. Nick Calathes ve Elie Okobo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Temsilcimiz Anadolu Efes'te ise eksik bulunmuyor.

AVRUPA'DA 854. SINAV

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 854. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 853 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 371 yenilgi yaşadı.

EUROLEAGUE'DE 606. MAÇ

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 606. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 605 karşılaşmada 325 galibiyet ve 280 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,7) elde etti.

Anadolu Efes ile AS Monaco, Avrupa kupalarında bugüne kadar dokuz kez karşılaşırken, lacivert - beyazlılar dört galibiyet ve beş mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan yedi karşılaşmada ise Anadolu Efes üç galibiyet ve dört mağlubiyet aldı.

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Ligin ilk yarısında iki ekip arasında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı takımımız 81-69 kaybetmişti.