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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında! Rakip Panathinaikos OPAP...

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Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında! Rakip Panathinaikos OPAP...
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımına konuk olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma Oaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İki maçı eksik olan Panathinaikos OPAP ise 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

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- Anadolu Efes'in 693. maçı

Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 693. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 692 müsabakada 391 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 445. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 444 mücadelede 234 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.

 

Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Rakip Panathinaikos OPAP...

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