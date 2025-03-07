THY EUROLEAGUE 28. HAFTA || Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Anadolu Efes ve Virtus Bologna bu akşam karşı karşıya geliyor. İki ekip THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk haftasında İtalya'daki mücadele, Anadolu Efes'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı. Lacivert-beyazlı takım bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 863 karşılaşmada 485 galibiyet ve 378 yenilgi aldı. Turkish Airlines Euroleague’in 27. haftasında Anadolu Efes, Alba Berlin’i 98-73 mağlup etti. Rakip takım ise Olympiacos’a evinde 92-70 yenildi. İşte Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı canlı yayın izle...

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Virtus Bologna bu akşam 20:30’da başlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak müsabaka S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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İKİ TAKIM AVRUPA LİGİ'NDE 9. DEFA KARŞI KARŞIYA

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna ile THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek.

Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 8 maçta taraflar, 4'er galibiyet elde etti.

Sezonun ilk haftasında İtalya'daki mücadele, Anadolu Efes'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı.