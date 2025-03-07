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THY EUROLEAGUE 28. HAFTA || Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Anadolu Efes#Virtus Bologna#THY Euroleague
THY EUROLEAGUE 28. HAFTA || Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 10:50

Anadolu Efes, THY Euroleague 28. haftada Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 12. sırada girdi. Rakip takım ise oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan ve 20'sinden mağlubiyet alarak 16. basamakta yer aldı. Temsilcimiz sezonun 28. maçına çıkıyor. Peki Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Anadolu Efes ve Virtus Bologna bu akşam karşı karşıya geliyor. İki ekip THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk haftasında İtalya'daki mücadele, Anadolu Efes'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı. Lacivert-beyazlı takım bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 863 karşılaşmada 485 galibiyet ve 378 yenilgi aldı. Turkish Airlines Euroleague’in 27. haftasında Anadolu Efes, Alba Berlin’i 98-73 mağlup etti. Rakip takım ise Olympiacos’a evinde 92-70 yenildi. İşte Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı canlı yayın izle...

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Virtus Bologna bu akşam 20:30’da başlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak müsabaka S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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İKİ TAKIM AVRUPA LİGİ'NDE 9. DEFA KARŞI KARŞIYA

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna ile THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek.

Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 8 maçta taraflar, 4'er galibiyet elde etti.

Sezonun ilk haftasında İtalya'daki mücadele, Anadolu Efes'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

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#Anadolu Efes#Virtus Bologna#THY Euroleague

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