Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko galibiyet için sahaya çıkacak, maçlar Misli'de canlı izlenecek!

Haberin Devamı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 8. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 7. sırada bulunuyor.

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip Monaco ise 9. basamakta yer alıyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Şampiyon oran farkıyla Türkiye'nin en yüksek oranlarını veren Misli'de Anadolu Efes galibiyetine 1.72, Monaco kazanıra ise 1.93 oran veriliyor.

*Bu maça oynayan Misli üyelerinin %25’i Anadolu Efes’in galip geleceği görüşünde.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

CANLI YAYIN MİSLİ'DE

Ayrıca Anadolu Efes - Monaco maçı Misli'de canlı olarak izlenebilecek.

Haberin Devamı

AVRUPA'DA 844. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 844. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 843 maçta 476 galibiyet elde etti, 367 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 596. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 595 mücadelenin 319'unu kazandı, 276'sından mağlubiyetle ayrıldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes, EuroLeague’de oynadığı son 5 maçta en az 87 sayı attı.

Monaco’nın EuroLeague’de deplasmanda oynadığı 3 maç da 160 sayının altında sonuçlandı.

İki ekip arasında İstanbul’da oynanan son 5 maçın 4’ünü Anadolu Efes kazandı.

FENERBAHÇE BEKO, ASVEL DEPLASMANINDA

Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Villeurbanne'daki Ldlc Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

THY EuroLeague'de çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 4. sırada yer alıyor.

Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan LDLC Asvel ise 16. basamakta bulunuyor.

Haberin Devamı

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Şampiyon Oran farkıyla Türkiye'nin en yüksek oranlarını veren Misli'de Asvel galibiyetine 3.01, Fenerbahçe kazanıra ise 1.30 oran veriliyor.

*Bu maça oynayan Misli üyelerinin %43’ü Fenerbahçe’yi galibiyete yakın görüyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Asvel - Fenerbahçe Beko karşılaşması Misli'de canlı olarak izlenebilecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague’de deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazandı.

Asvel, EuroLeague’de oynadığı son 3 maçı kaybetti.

İki takım arasında Asvel’in ev sahipliğinde oynanan son 5 maçta en az 156 sayı atıldı.



*Bu maça oynayan Misli üyelerinin %43’ü Fenerbahçe’yi galibiyete yakın görüyor.