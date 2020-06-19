MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAnadolu Efes ve Fenerbahçe Beko finalde! Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri...
GeriBasketbol Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko finalde! Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 17:23,Son Güncelleme:

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko finalde! Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko finalde! Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri...
Abone Olgoogle-news

"Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri"nde Türk kulüpleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko finale kaldı.

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndaki 42 kulüp arasında gerçekleştirilen etkinlikte, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko adını finale yazdırdı.

Pazarlama projelerinin değerlendirmeye alındığı ödüllerde, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Alba Berlin, Kızılyıldız mts, CSKA Moskova, Valencia Basket ve Zalgiris Kaunas finale kalan ekipler oldu.

Obradovic önümüzdeki hafta kararını iletecek
Obradovic önümüzdeki hafta kararını iletecek!

Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımlarının ödüllendirildiği organizasyonda altın, gümüş ve bronz ödül kazanan takımlar, THY Avrupa Ligi tarafından temmuz ayı içerisinde açıklanacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Obradovic'i uğurladı, yumruk selamı yaptıFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Zeljko Obradovic'i havalimanına bıraktı.
daha fazla video için

 

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko finalde Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri...

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle