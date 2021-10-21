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Anadolu Efes-UNICS Kazan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

#Anadolu Efes-UNICS Kazan Maçı#Anadolu Efes-UNICS Kazan Maçı Hangi Kanalda?
Anadolu Efes-UNICS Kazan maçı saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakanın ayrıntıları

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet peşinde bu akşam parkeye çıkacak. Ligde ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı konuk edecek. Müsabaka öncesi, maçın saati ve yayıncı kanalına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Anadolu Efes-UNICS Kazan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Rusya ekibi UNICS Kazan ile evinde karşı karşıya gelecek. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı. Gözler şimdi ise bu maçta. İşte, Anadolu Efes-UNICS Kazan mücadelesinden ayrıntılar...

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes-UNICS Kazan maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı izlenebilecek.

Sezonun ilk maçında Real Madrid'e 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, ardından CSKA Moskova'ya 100-96, LDLC ASVEL'e 75-73 ve AX Armani Exchange Milan'a 75-71 mağlup oldu.

18 takımlı ligde 17. sırada bulunan Anadolu Efes, rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak.

UNICS Kazan ise 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgiyle 15. sırada bulunuyor.

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ANADOLU EFES'İN 732. MAÇI

EuroLeague'in 5. haftasında UNICS Kazan'ı konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 731 maçta 415 galibiyet ve 316 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'DE ise 483 karşılaşmada 258 galibiyet elde ederken, 225 maçı yenilgiyle tamamladı.

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