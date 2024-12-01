Anadolu Efes, Türk Telekom'u devirdi

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Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Thompson 12, Bryant 2, Nwora 10, Ercan Osmani 2, Poirier 6, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 14, Burak Can Yıldızlı, Oturu 21, Erkan Yılmaz 6, Willis 3
Türk Telekom: Smith 8, Melih Tunca 6, Brown 22, Alexander 17, Makoundou 7, Berkan Durmaz 5, Angola 15, İsmet Akpınar, Mahir Ağva, Bess 1, Hanlan
1. periyot: 12-18
Devre: 41-41
3. periyot: 60-59
Beş faulle çıkanlar: 35.45 Rıdvan Öncel, 36.51 Oturu (Anadolu Efes)