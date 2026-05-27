×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Anadolu Efes, Türk Telekom karşısında avantajı kaptı!

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi#Anadolu Efes#Türk Telekom
Anadolu Efes, Türk Telekom karşısında avantajı kaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 22:29

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom'u 86-75 mağlup etti.

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Türk Telekom'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

Anadolu Efes: Larkin 13, Weiler-Babb 2, PJ Dozier 16, Poirier 15, Ercan Osmani 12, Beaubois 7, Şehmus Hazer 10, Loyd 5, Erkan Yılmaz, Jones 6, Smits

Türk Telekom: Devoe 8, Alexander 12, Usher 14, Trifunovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 6, Berkan Durmaz 11, Ata Kahraman 2, Smith 6, Simonovic 2

1. Periyot: 20-21

Devre: 45-36

3. Periyot: 68-61

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi#Anadolu Efes#Türk Telekom

BAKMADAN GEÇME!