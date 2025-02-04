Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak! Dev mücadele canlı yayın ve Şampiyon Oranlar ile Misli'de

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid, son 10 maçının 8'ini kazandı.

Anadolu Efes, son 10 maçının 6'sından mağlubiyetle ayrıldı. Euroleague'deki son 7 maçında sadece 1 kez kazanabildi.

Anadolu Efes, sahasında oynadığı son 6 Euroleague maçında 5 galibiyet aldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %18’i Real Madrid galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI ORÇUN KONAKLILAR'IN YORUMU

Temsilcilerimizden Anadolu Efes, EuroLeague'deki 5 maçlık mağlubiyet serisini iç sahada Olimpia Milano'ya karşı aldığı 110-66'lık etkileyici galibiyetle sonlandırmıştı. Ardından deplasmanda oynadıkları Olympiacos maçında son bölümde geri dönseler de 92-89 kaybettiler ve dış saha özelindeki yenilgi serileri 7 maça çıktı ki oysas ilk 6 deplasman maçından 5 galibiyet çıkararak sezona başlamışlardı. Real Madrid, geçtiğimiz hafta Monaco'ya deplasmanda kaybetti ve dış saha özelindeki 3 maçlık galibiyet serileri noktalandı. Ligde geride bıraktığımız hafta sonu iç sahada Joventut Badalona'yı 86-73 ile geçtiler. Özellikle EuroLeague'de yine son maçlarda skorda rahata kolay ulaşamaz oldular. Yakın geçen mücadeleler oynuyorlar. Anadolu Efes'te Shane Larkin'in durumu belirsiz. Real Madrid'de ise Gabriel Deck ve Serge Ibaka yok. Güvenilmesi çok kolay olmayan iki takım karşı karşıya geliyor. Handikap da tarafındayken Efes seçeneklerini biraz daha ideal buluyorum.

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ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Anadolu Efes'in kazanırına 1.74 yerine 1.87 oran verilirken maçı Real Madrid'in kazanmasına ise 1.60 yerine 1.64 oran veriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

ANADOLU EFES’İN 11, REAL MADRİD’İN 13 GALİBİYET VAR

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında bu sezon çıktığı 24 müsabakada 11 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 13 maçtan da mağlup ayrıldı. Real Madrid ise 13 galibiyet, 11 yenilgi yaşadı.

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AVRUPA'DA 861. RANDEVU

Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 861. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 860 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 377 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 613. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 612 müsabakanın 326'sını kazandı, 286'sından mağlubiyetle ayrıldı.

İKİ TAKIM 46. KEZ KARŞILAŞACAK

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan mücadelelerin 16'sını lacivert-beyazlılar, 29'unu İspanya temsilcisi kazandı.