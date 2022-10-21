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Anadolu Efes sahasında kazandı

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#Anadolu Efes#ALBA Berlin#THY Avrupa Ligi
Anadolu Efes sahasında kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 22:21

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında ALBA Berlin'i 78-74 mağlup etti.

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Turkish Airlines EuroLeague 4’üncü hafta maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Almanya’nın ALBA Berlin takımını 78-74 mağlup etti. Bu sonuçla son şampiyon Anadolu Efes ikinci galibiyetini elde ederken, ALBA Berlin ise ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

PEMBE TOP, PINAR DENİZ’İN ELİNDEN HAVALANDI

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 9’uncu kez sahaya indi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü’nün meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için hayata geçirdiği "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Pınar Deniz, Anadolu Efes - ALBA Berlin karşılaşmasını Pembe Top ile yaptığı hava atışıyla başlattı.

PINAR DENİZ: HAVA ATIŞINI TÜM KADINLAR ADINA YAPTIM

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Pınar Deniz, "Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı gerçeğini tüm kadınlara hatırlatabilmek ve en önemlisi bu farkındalığı yükseltebilmek için Pembe Top hava atışını gerçekleştirdim. Tribünlerden, ekranları başından beni duyan tüm kadınları bu farkındalık çağrısına katılmaya davet ediyorum" dedi. Pınar Deniz, özellikle 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor kontrolünün önemini hatırlattı.

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#Anadolu Efes#ALBA Berlin#THY Avrupa Ligi

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