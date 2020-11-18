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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Rusya deplasmanında! Rakip Khimki...

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Anadolu Efes, Rusya deplasmanında! Rakip Khimki...
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. haftasında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Khimki ise ligde çıktığı 8 müsabakanın 2'sini kazanırken, 6'sında mağlup oldu.

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- Anadolu Efes'in 695. maçı

Anadolu Efes, Khimki karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 695. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 694 müsabakada 392 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 447. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 446 mücadelede 235 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.

 

Anadolu Efes, Rusya deplasmanında Rakip Khimki...

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