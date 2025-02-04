×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi!

Güncelleme Tarihi:

#ANADOLU EFES #REAL Madrid#THY Euroleague
Anadolu Efes, Real Madridi devirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 23:30

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 25'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği İspanya’nın Real Madrid ekibini 79-73 yendi. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 12'nci galibiyetine ulaşırken, İspanyol ekip 12'nci mağlubiyetini aldı.

Haberin Devamı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 79-73 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 12. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Anadolu Efes, 3. dakika 8-0'lık seri yakaladı. Molanın ardından çabuk toparlanan Real Madrid, 5. dakikada farkı 2'ye indirdi: 10-8. Fernando ile skor üretmeye çalışan İspanya temsilcisi karşısında pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle farkı yeniden açan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

Gözden KaçmasınSüper Ligde 22. haftanın VAR kayıtları açıklandı VARdan hakem Arda Kardeşlere: Bu adama ne oluyorSüper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtları açıklandı! VAR'dan hakem Arda Kardeşler'e: 'Bu adama ne oluyor?'Haberi Görüntüle

İkinci çeyrekte Real Madrid üstün bir oyun ortaya koydu. Llull'un devreye girmesiyle hücum çeşitliliğini arttıran eflatun-beyazlılar, Tavares'i pota altında etkili kullandı. Konuk takımda Hugo Gonzalez, bitime 1 saniye kala kaydettiği dış atışı sayıya çevirdi ve soyunma odasına 38-38 eşitlikle gidildi.

Haberin Devamı

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Başa baş geçen periyodun son bölümünü daha iyi oynayan Real Madrid, dördüncü ve son çeyreğe 61-56 üstün girdi.

Dördüncü periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada 4 sayılık fark elde etti: 65-61. Lacivert-beyazlı ekip, ağırlıklı olarak pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 8'e yükseltti: 75-67. Real Madrid, Hezonja'nın art arda kaydettiği dış atışlarla 38. dakikada farkı 2'ye çekti: 75-73. Kalan bölümde kritik basketler bulan ve iyi savunma yapan Anadolu Efes, karşılaşmadan 79-73 galip ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANADOLU EFES #REAL Madrid#THY Euroleague

BAKMADAN GEÇME!