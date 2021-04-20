Canlı Anlatım İzle: Anadolu Efes Real Madrid maçı

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi heyecanı başladı! Temsilcilerimizden Anadolu Efes, çeyrek final serisi ilk maçında İstanbul'da İspanyol rakibi Real Madrid'i konuk ediyor...

ANADOLU EFES 44-40 REAL MADRID

İlk devre sona erdi

Avrupa arenasındaki 721. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 720 karşılaşmada 410 galibiyet ve 310 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 473. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 472 karşılaşmada 253 galibiyet ve 219 yenilgi elde etti.

ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes Basketbol Takımı Turkish Airlines Euroleague play-off birinci maçında 20 Nisan 2021, Salı günü İspanya’nın Real Madrid takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak ve Misli.com üzerinden canlı olarak takip edebileceksiniz.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. basamaktaki Real Madrid ile eşleşmişti. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 32 maçın 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid'deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.

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