Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında zafer peşinde! En yüksek oranlar ve canlı yayın Misli'de...

Haberin Devamı

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 10. haftasında bugün İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Wizink Center'daki müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti.

İki ekip THY EuroLeague'de şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini Anadolu Efes kazandı.

İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid'deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126'lık skorla galip tamamladı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid, bu sezon EuroLeague’de evinde oynadığı 4 maçı da kazandı.

Real Madrid, evinde oynadığı 4 maçta da en az 90 sayı attı.

Anadolu Efes, EuroLeague’de oynadığı son 3 deplasman maçını kazandı.

Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague deplasmanlarında ortalama 87,6 sayı attı.

Haberin Devamı

Real Madrid’in bu sezon EuroLeague iç saha maçlarında ortalama 176,5 sayı atılırken; Anadolu Efes’in deplasman maçlarındaki sayı ortalaması ise 167,2.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ORANLARI MİSLİ'DE

Dev karşılaşmada Türkiye'nin en yüksek oranları yine Misli'de olacak. Şampiyon Oran farkıyla Misli'de Real Madrid kazanıra 1.21 oran verilirken, Anadolu Efes galibiyetine 3.26 oran verildi.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %46’sı Real Madrid’in galip geleceğini düşünüyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ'DE CANLI YAYIN

Real Madrid - Anadolu Efes maçı, Misli'de canlı olarak yayınlanacak.