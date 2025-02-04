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Anadolu Efes Real Madrid basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Anadolu Efes#Real Madrid#Euroleauge
Anadolu Efes Real Madrid basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 12:39

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ile Euroleague 2024-2025 sezonunun 25. hafta karşılaşması basketbol severlerle buluşacak. Geçtiğimiz sezonlarda karşılaşan iki dev kulüp, Euroleague'deki rekabetiyle dikkat çekiyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Anadolu Efes - Real Madrid maçı, Euroleague 2024-2025 sezonunun heyecan verici karşılaşmalarından biri olarak bugün sahne alacak. Final Four yolunda büyük önem arz eden bu karşılaşma, iki takım için de kritik bir anlam ifade edecek. Geçtiğimiz yıllarda birbirlerine karşı kıyasıya mücadele eden Anadolu Efes ve Real Madrid, bu rekabeti yeniden parkeye taşıyacak.

ANADOLU EFES REAL MADRİD BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Euroleague 2024-2025 sezonunun 20. hafta mücadelesi kapsamında Anadolu Efes - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 4 Şubat 2025 tarihinde saat 20.30'da S Sport ekranlarında olacak.

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#Anadolu Efes#Real Madrid#Euroleauge

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