Anadolu Efes Partizan'ı konuk edecek, Şampiyon Oran ve canlı yayın Misli'de olacak!

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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 17. haftasında bugün Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon THY EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 9 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 7 müsabakada da rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, ligde 7. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Partizan ise 12. sırada bulunuyor.

PARTIZAN'DA EKSİKLER VAR, ANADOLU EFES İSE...

Partizan'da Vanja Marinkovic, Iffe Lundberg ve Frank Ntilikina müsabakada forma giyemeyecek. Brandon Davies ve Mario Nakic'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Anadolu Efes'te eksik oyuncu bulunmuyor.

İKİ TAKIMIN 17. RANDEVUSU

Anadolu Efes ile Partizan, Avrupa Ligi'nde 17. kez rakip olacak.

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İki takım arasında oynanan 16 maçta takımlar 8'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA'DA 853. SINAV

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 853. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 852 karşılaşmada 481 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 605. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 604 maçın 324'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes, EuroLeague’de oynadığı son 3 iç saha maçını kazandı.

Anadolu Efes’in EuroLeague’deki iç saha maçlarında ortalama 170 sayı atılırken; Partizan’ın EuroLeague’deki dış saha maçlarında ise 167 sayı atıldı.

Partizan, EuroLeague’de oynadığı son 6 maçın 5’ini kazandı.

İki takım arasındaki son 5 maçta ortalama 177,2 sayı atıldı.

ŞAMPİYON ORAN MİSLİ'DE

Misli'de bu müsabakada Şampiyon Oran farkıyla Anadolu Efes galibiyetine 1.26, Partizan kazanıra ise 2.59 oran veriliyor.

CANLI YAYIN!

Anadolu Efes - Partizan maçı, Misli'de canlı olarak yayınlanacak.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %43’ü Anadolu Efes’in kazanmasını bekliyor.