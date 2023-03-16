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Anadolu Efes 84-97 Partizan (Euroleague maçı)

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#Euroleague#Anadolu Efes#Partizan
Anadolu Efes 84-97 Partizan (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 23:02

Anadolu Efes, Euroleague'in 29. haftasında Partizan'a sahasında 97-84 mağlup oldu ve 15. yenilgisini aldı.

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Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 29uncu haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'a evinde 97-84 mağlup oldu.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'te 22 sayıyla oynayan Clyburn oldu. Bu skorun ardından Partizan, EuroLeague'deki 16ncı galibiyetini elde ederken; Anadolu Efes ise 15inci mağlubiyetini aldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Robert Vyklicky, Ioannis Foufis

Anadolu Efes: Larkin 9, Singleton, Bryant 16, Clyburn 22, Dunston 10, Pleiss 7, Micic 15, MBaye 5

Partizan: Avramovic 14, Leday 16, Punter 19, Smailagic, Papapetrou 2, Exum 9, Nunnally 16, Lessort 17, Trifunovic 2, Madar 2

1İNCİ PERİYOT: 23-11

İLK YARI: 37-39

3ÜNCÜ PERİYOT: 64-63

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#Euroleague#Anadolu Efes#Partizan

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