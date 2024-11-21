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Anadolu Efes - Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Anadolu Efes Paris maçı hangi kanalda?

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Anadolu Efes - Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta EuroLeague Anadolu Efes Paris maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 10:58

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes Paris maçı detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak averajla 8. sırada yer aldı. Konuk ekip ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor. Anadolu Efes - Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Anadolu Efes Paris maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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THY EuroLeague’de 11. hafta heyecanı Anadolu Efes, Paris Basketball karşılaşmasıyla devam ediyor. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün Paris Basketbol'u ağırlayacak. Tomislav Mijatović yönetimindeki Anadolu Efes, Paris karşısında galibiyet hedefliyor. Anadolu Efes EuroLeague'de şu ana kadar altı galibiyet ve dört mağlubiyet ile sekizinci, Paris Basketball ise yedi galibiyet ve üç mağlubiyetle dördüncü sırada yer alıyor. Peki, Anadolu Efes Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Anadolu Efes Paris maçı canlı izle bilgisi...

ANADOLU EFES - PARİS MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Paris basketball maçı bugün (21 Kasım Perşembe) saat 20:30’da başlayacak. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes - Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta EuroLeague Anadolu Efes Paris maçı hangi kanalda

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Avrupa'da 847. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 599. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.

 

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