Anadolu Efes - Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Anadolu Efes Paris maçı hangi kanalda?

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THY EuroLeague’de 11. hafta heyecanı Anadolu Efes, Paris Basketball karşılaşmasıyla devam ediyor. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün Paris Basketbol'u ağırlayacak. Tomislav Mijatović yönetimindeki Anadolu Efes, Paris karşısında galibiyet hedefliyor. Anadolu Efes EuroLeague'de şu ana kadar altı galibiyet ve dört mağlubiyet ile sekizinci, Paris Basketball ise yedi galibiyet ve üç mağlubiyetle dördüncü sırada yer alıyor. Peki, Anadolu Efes Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Anadolu Efes Paris maçı canlı izle bilgisi...

ANADOLU EFES - PARİS MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Paris basketball maçı bugün (21 Kasım Perşembe) saat 20:30’da başlayacak. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Avrupa'da 847. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 599. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.