Anadolu Efes, Paris Basketball deplasmanında zafer arıyor! Kritik maç, Şampiyon Oranların yer aldığı Misli'de canlı yayınlanıyor...

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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 21. haftasında bugün Fransa'nın Paris Basketball ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Adidas Arena'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Bu sezon THY EuroLeague'de çıktığı 20 maçta 10'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 11. sırada yer alıyor. Organizasyonda yaptığı 19 müsabakanın 11'ini kazanan Paris Basketball ise 6. sırada bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Paris Basketball, EuroLeague’de oynadığı son 5 maçı kaybetti.

Anadolu Efes, EuroLeague’de oynadığı son 3 maçını ve yine EuroLeague’de deplasmandaki son 4 maçını kaybetti.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçında toplam 177 sayı atıldı.

Paris Basketball, EuroLeague’de evinde 78,75 sayı ortalamasına sahip.

Anadolu Efes, son 5 EuroLeague deplasmanında 75,8 sayı attı.

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ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Paris Basketball galibiyetine 1.61, Anadolu Efes zaferine ise 1.80 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %17’si Paris Basketball’un galip geleceğini düşünüyor.

CANLI YAYIN MİSLİ'DE

Paris Basketball - Anadolu Efes maçı, Misli'de canlı olarak yayınlanacak.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Paris'te Hommes yok. Anadolu Efes'te Stanley Johnson'un oynama durumu belirsiz. Paris, EuroLeague'de son 5 maçını kaybetti. Sezona harika başlamışlardı ancak son dönemde düşüşe geçtiler. Tempolu oyunları sürüyor. Anadolu Efes, koç değişikliğine gitti, Luca Banchi ile ilk maçta iç sahada Asvel'e karşı şok yenilgi aldılar. Play-off trenini kaçırmamak adına bu deplasmandan galibiyetle dönmek önemli olacak. 3 gün sonra Barcelona deplasmanına gidecekler. Dozier transferi yaptılar. Paris'in tempolu oyununa, Anadolu Efes'in de üretken oyunla cevap vermesini bekliyorum. Önerim, 168.5 Üst.

TEK MAÇI PARIS KAZANDI

Anadolu Efes ile Paris Basketball arasında bugüne kadar oynanan tek karşılaşma Fransız ekibi lehine sona erdi.

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Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 93-84 kaybetmişti.

AVRUPA'DA 857. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 857. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 856 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 374 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 609. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 608 müsabakanın 325'ini kazandı, 283'ünden mağlubiyetle ayrıldı.