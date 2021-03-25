Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı için geri sayım...

THY Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla ikinci sıraya adını yazdırmayı başaran Anadolu Efes, son sıralarda mücadele veren Panathinaikos karşısında önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Panathinaikos ile kariyeri boyunca 20 kez karşılaşan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 8'inde galip gelirken, 12'sinden mağlup ayrıldı. Peki, zorlu geçmesi beklenen Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon mücadelesinde Anadolu Efes, Panathinaikos'u konuk edecek. 25 Mart Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports Haber ekranlarından canlı izlenebilecek.

AVRUPA'DA 717. RANDEVU



Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 717. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 716 karşılaşmada 407 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 469. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 468 karşılaşmada 250 galibiyet aldı, 218 kez salondan mağlup ayrıldı.

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