Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı için geri sayım...
Anadolu Efes Panathinaikos maçı için geri sayım başladı. THY Avrupa Ligi'nde ikinci sırada yer alan temsilcimiz Anadolu Efes bu akşamki karşılaşmayı kazanması halinde galibiyet sayısını 20'ye çıkaracak. Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 717. maçına çıkacak olan Anadolu Efes rakibini yenmek için elinden geleni yapacak. Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı, potadaki mücadeleyi yakından takip etmek isteyen pek çok basketbol sever tarafından takip edilecek. Gözler şimdi karşılaşmanın saat ve kanal bilgisine çevrildi. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, Anadolu Efes Panathinaikos maçı ile ilgili bilgiler.
THY Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla ikinci sıraya adını yazdırmayı başaran Anadolu Efes, son sıralarda mücadele veren Panathinaikos karşısında önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Panathinaikos ile kariyeri boyunca 20 kez karşılaşan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 8'inde galip gelirken, 12'sinden mağlup ayrıldı. Peki, zorlu geçmesi beklenen Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi Normal Sezon mücadelesinde Anadolu Efes, Panathinaikos'u konuk edecek. 25 Mart Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports Haber ekranlarından canlı izlenebilecek.
AVRUPA'DA 717. RANDEVU
Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 717. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 716 karşılaşmada 407 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 469. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 468 karşılaşmada 250 galibiyet aldı, 218 kez salondan mağlup ayrıldı.
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