×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Anadolu Efes#Panathinaikos#Thy Avrupa Ligi
Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 09:33

Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı, Mavi Beyazlı temsilcimizin THY Avrupa Ligi'nde Final Four hedefi bulunan temsilcimiz için kritik bir öneme sahip olacak. Ligde kupa sahibi takımlardan birisi olan Anadolu Efes, komşu Yunanistan'ın güçlü ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ile Avrupa Liginde kritik bir öneme sahip olacak. Çekişmeli beklenen karşılaşma, basketbol severler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 15'inci Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Panathinaikos'u konuk edecek. 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, S Sport ve Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Efes#Panathinaikos#Thy Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!