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Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ile Avrupa Liginde kritik bir öneme sahip olacak. Çekişmeli beklenen karşılaşma, basketbol severler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 15'inci Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Panathinaikos'u konuk edecek. 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, S Sport ve Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.