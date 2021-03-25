Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı, potadaki mücadeleyi yakından takip etmek isteyen pek çok basketbol sever tarafından takip edilecek. 22 galibiyet ve 8 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Barcelona'nın yakın takibinde yer alan Anadolu Efes, bu karşılaşmayı kazanması halinde galibiyet sayısını 20'ye çıkaracak. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon mücadelesinde Anadolu Efes, Panathinaikos'u konuk edecek. 25 Mart Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports Haber ekranlarından canlı izlenebilecek.

AVRUPA'DA 717. RANDEVU



Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 717. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 716 karşılaşmada 407 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 469. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 468 karşılaşmada 250 galibiyet aldı, 218 kez salondan mağlup ayrıldı.

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