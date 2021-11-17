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Anadolu Efes Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

#Euroleague#THY Avrupa Ligi#Anadolu Efes
Anadolu Efes Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi İşte canlı yayın bilgileri

THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 737. maçına çıkacak. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Anadolu Efes Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi?

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Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 736 karşılaşmada 418 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 46 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 22 galibiyet ve 24 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 42 karşılaşmada takımımız 21 galibiyet ve 21 mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 489. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 261 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Olympiakos ile 47. kez karşılaşacak. Anadolu Efes daha önce rakibiyle yaptığı maçlarda 22 galibiyet ve 24 mağlubiyet yaşadı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve 3 mağlubiyet gördü. Avrupa Ligi'ndeki 42 maçta ise takımlar 21'er kez sahadan üstün ayrıldı.

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ANADOLU EFES OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes Olympiakos maçı Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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#Euroleague#THY Avrupa Ligi#Anadolu Efes

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