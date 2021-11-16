Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta maçında 17 Kasım Çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair detaylar sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. İşte, Anadolu Efes-Olympiakos maçının ayrıntıları...
Anadolu Efes-Olympiakos maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Mücadele, Bein Sports 3 kanalından ekranlara gelecek.
TEMSİLCİMİZ SON MAÇINI KAZANDI
Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi.
Berlin’deki Mercedes Benz Arena’da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.
Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde üçüncü galibiyetini aldı.
Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin’de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu