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Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu konuk edecek

#Euroleague#Anadolu Efes#Olimpia Milano
Anadolu Efes, Olimpia Milanoyu konuk edecek

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 32. haftasında yarın evinde İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşılaşacak.

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THY Euroleague'in 32. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 24 mücadelede 14 galibiyet alırken, 10 kez mağlup oldu. Milano ise 24 müsabakada 16 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti.

32. randevu

Anadolu Efes ile Olimpia Milano bugüne kadar 31 kez rakip oldu.

Geride kalan mücadelelerde Efes 20 kez parkeden galip ayrıldı. Milano ise 11 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında İtalya'da oynanan müsabakayı Olimpia Milano 75-71'lik skorla kazandı.

Avrupa'da 758. maç

Anadolu Efes, Olimpia Milano karşılaşmasıyla Avrupa arenasındaki 758. maçına çıkacak.

Efes, Avrupa kupalarında oynadığı 757 karşılaşmada 431 galibiyet ve 326 yenilgi aldı. Bugüne kadar Euroleague’de ise 509 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 274 kez kazanırken, 235 kez de mağlup oldu.

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Anadolu Efes, Olimpia Milanoyu konuk edecek

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#Euroleague#Anadolu Efes#Olimpia Milano

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