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Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan bilgiler

#Anadolu Efes-Olimpia Milano Maçı#Anadolu Efes#Seoanasayfa
Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakadan bilgiler

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek. Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası 14 galibiyet ve 10 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. AX Armani Exchange Milan'ın ise 16 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes, THY Euroleague'in 32. haftasında bu akşam evinde İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Anadolu Efes ile Olimpia Milano bugüne kadar 31 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde Efes 20 kez parkeden galip ayrıldı. Milano ise 11 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında İtalya'da oynanan müsabakayı Olimpia Milano 75-71'lik skorla kazandı. İşte, Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı hakkında bilgiler...

THY Euroleague'in 32. haftasında Anadolu Efes bu akşam saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 24 mücadelede 14 galibiyet alırken, 10 kez mağlup oldu. Milano ise 24 müsabakada 16 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti.

Müsabaka, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Anadolu Efes, Olimpia Milano karşılaşmasıyla Avrupa arenasındaki 758. maçına çıkacak. Efes, Avrupa kupalarında oynadığı 757 karşılaşmada 431 galibiyet ve 326 yenilgi aldı. Bugüne kadar Euroleague'de ise 509 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 274 kez kazanırken, 235 kez de mağlup oldu.

 

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#Anadolu Efes-Olimpia Milano Maçı#Anadolu Efes#Seoanasayfa

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