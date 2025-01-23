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Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı, EuroLeague 2024-2025 sezonunun 23. haftasında Final Four şansı olan iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Anadolu Efes, son haftalarda gösterdiği kötü performansı geride bırakarak zirveye tırmanmayı hedeflerken, Olimpia Milano da güçlü kadrosuyla şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürüyor. EuroLeague’deki son beş maçında üst üste mağlubiyet alan Anadolu Efes, Milano deplasmanında zorlu bir mücadele verecek. Peki, Anadolu Efes Olimpia Milano basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANADOLU EFES OLİMPİA MİLANO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



EuroLeague 2024-2025 sezonunun 23. hafta mücadelesi kapsamında Anadolu Efes - Olimpia Milano karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Ocak 2025, saat 20:30'de S Sports ekranlarında olacak.