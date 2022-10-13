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Anadolu Efes Monaco'ya uzatmada kaybetti

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#Euroleague#As Monaco#Anadolu Efes
Anadolu Efes Monacoya uzatmada kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 22:18

THY Euroleague 2. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya uzatma sonucu 95-92 mağlup oldu.

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THY Euroleague 2. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya uzatma sonucu 95-92 mağlup oldu. Maçın normal süresi 82-82 bitmişti.

Bu sonuçla Anadolu Efes ilk mağlubiyetini aldı, Monaco ise sezona 2'de 2 ile başladı.

SALON: Salle Gaston Medecin

HAKEMLER: Damir Javor, Carlos Peruga, Elias Koromilas

AS MONACO: Brown 4, Okobo 9, Loyd 3, Blossomgame 6, Diallo 15, Moerman 14, Motiejunas 14, Strazel 2, Hall 9, James 19

Anadolu Efes: Beaubois 10, Doğuş Balbay, Bryant 1, Clyburn 27, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Pleiss 10, Micic 20, M’Baye 13, Polonara 2, Zizic 9, Dunston

1’İNCİ PERİYOT: 12-20

İLK YARI: 36-35

3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-60

NORMAL SÜRE: 82-82

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#Euroleague#As Monaco#Anadolu Efes

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