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Anadolu Efes-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son şampiyon olan lacivert-beyazlılar, sezona iyi başlayamadı. İlk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Peki, Anadolu Efes-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes-Monaco maçı basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Son 2 maçını kazanarak bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Anadolu Efes, Monaco'yu da yenerek seri yakalamak istiyor. Fransız temsilcisi ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakada 5'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. İşte, Anadolu Efes-Monaco maçının detayları...

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 19 Kasım Cuma günü Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.15'te başlayacak.

Mücadele, beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 738. RANDEVU

THY Avrupa Ligi'nde yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 738. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 737 karşılaşmada 419 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

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Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 490. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 262 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

 

 

 

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