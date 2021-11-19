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Anadolu Efes Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte karşılaşma öncesi canlı yayın bilgileri

#Euroleague#THY Avrupa Ligi#Anadolu Efes
Anadolu Efes Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi İşte karşılaşma öncesi canlı yayın bilgileri

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son şampiyon olan lacivert-beyazlılar, sezona iyi başlayamadı. İlk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Anadolu Efes Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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Son 2 maçını kazanarak bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Anadolu Efes, Monaco'yu da yenerek seri yakalamak istiyor.

Fransız temsilcisi ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakada 5'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA 738. RANDEVU

THY Avrupa Ligi'nde yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 738. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 737 karşılaşmada 419 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 490. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 262 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

ANADOLU EFES MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 11. hafta maçında 18 Kasım 2021, Cuma günü Fransa’nın AS Monaco takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:15’te başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

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#Euroleague#THY Avrupa Ligi#Anadolu Efes

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