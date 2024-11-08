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Anadolu Efes Monaco basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Anadolu Efes#Monaco#Basketbol
Anadolu Efes Monaco basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 09:40

Anadolu Efes Monaco basket maçı, pek çok basketbol severin yakın takibinde yer alıyor. Monaco karşısında 10'uncu mücadelesine çıkmaya hazırlanan temsilcimiz, 6 müsabakayı galibiyetle tamamlarken, 3 karşılaşmadan ise yenik ayrıldı. Peki, Anadolu Efes Monaco basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Anadolu Efes Monaco basket maçı için geri sayım başladı. 4 galibiyet 3 mağlubiyet istatistiği ile THY Avrupa Ligi'nin 8'inci sırasında yer alan Anadolu Efes, aynı istatistiğe sahip olan Monaco'yu konuk edecek. Peki, Anadolu Efes Monaco basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANADOLU EFES MONACO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon mücadelesinde Anadolu Efes, Monaco'yu konuk edecek. 8 Kasım Cuma günü oynanacak mücadele, S Sport ve Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

 

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#Anadolu Efes#Monaco#Basketbol

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