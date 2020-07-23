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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Merter'e veda etti

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Anadolu Efes, Merter'e veda etti
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Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden Anadolu Efes, Merter'deki tesislerine veda ediyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1982 yılında kurulan ve bugüne kadar binlerce gencin basketbol ile tanışmasını, uluslararası kupa ve organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmesini sağlayan Merter'deki tesislerin, Türk basketboluna değer katan antrenörler ve spor insanlarının da yetiştiği bir merkez olduğu belirtildi.

Türkiye'nin takım sporları bazında kazandığı ilk kupa olan 1996 Koraç Kupası gibi Anadolu Efes'in 1976 yılından bu yana elde ettiği tüm kupaların da Merter'deki tesislerden yeni tesislere taşınacağı aktarıldı.

Anadolu Efes'e ev sahipliği yapacak yeni tesislerle ilgili detaylı bilgilerin kısa süre içinde açıklanacağı kaydedildi.

Anadolu Efes, Mertere veda etti

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