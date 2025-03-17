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Anadolu Efes, Mersin Spor'u farklı geçti!

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#Anadolu Efes#Basketbol Süper Ligi#Mersin Spor
Anadolu Efes, Mersin Sporu farklı geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 21:50

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nin 21’nci haftasının kapanış maçında sahasında konuk ettiği Mersin Spor’u 102-83 mağlup etti.

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Basketbol Süper Ligi’nin 21’nci haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, Mersin Spor’u ağırladığı maçtan 102-83 galip ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu 22-19 önde kapatan ev sahibi ekip, özellikle Shane Larkin’in etkili oyunuyla soyunma odasına 48-38 önde gitti. Maçın ikinci yarısında Nwora ve Ercan Osmani’nin de skorer oyunuyla farkı açan ve 3’üncü periyodu da 73-57 önde kapatan Anadolu Efes maçtan da 102-83 galip ayrıldı.

Jordan Nwora'nın 20 sayıyla maçın en skoreri olduğu karşılaşma sonrası, ligde 16’ncı galibiyetini elde eden Anadolu Efes puan cetvelinde 2’nci sıradaki yerini korudu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu

ANADOLU EFES: Nwora 20, Dozier 8, Ercan Osmani 13, Oturu 11, Rıdvan Öncel 5, Poirier 12, Bryant 2, Larkin 15, Willis 9, Erkan Yılmaz 3, Doğuş Özdemiroğlu 4

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MERSİN SPOR: Pineiro 14, Cobbs 7, Cruz 15, Olaseni 8, Emre Tanışan 5, Canberk Kuş 6, Efianayi 15, Kartal Özmızrak 3, Magnay 10

1’İNCİ PERİYOT: 22-19

DEVRE: 48-38

3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-57

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#Anadolu Efes#Basketbol Süper Ligi#Mersin Spor

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