Anadolu Efes maçı öncesi Fenerbahçe Beko'da 1 pozitif vaka

Bu akşam THY Euroleague'de Anadolu Efes'le karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da bir kişinin testi pozitif çıktı.



Resmi açıklama şöyle;



"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."



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