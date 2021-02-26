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Basketbol
Haber Giriş: 26.02.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes maçı öncesi Fenerbahçe Beko'da 1 pozitif vaka

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Anadolu Efes maçı öncesi Fenerbahçe Beko'da 1 pozitif vaka
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Fenerbahçe Beko'da dün yapılan Covid-19 testlerinde bir kişinin testi pozitif çıktı.

Bu akşam THY Euroleague'de Anadolu Efes'le karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da bir kişinin testi pozitif çıktı.

Resmi açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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